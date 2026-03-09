Tangenziale chiuso il tratto compreso tra Arenella e Corso Malta verso Capodichino autostrade

La tangenziale di Napoli sarà chiusa tra Arenella e Corso Malta nelle notti di mercoledì 11 e giovedì 12 marzo, dalle 23:00 alle 6:00. La chiusura riguarda il tratto in direzione Capodimonte e autostrade, per lavori di miglioramento alla galleria

"Si precisa che saranno chiuse le entrate verso Capodichinoautostrade di Camaldoli e di Capodimonte, mentre l'entrata di Arenella sarà chiusa in entrambe le direzioni. Contestualmente, sarà chiusa l'area di servizio "Scudillo est".In alternativa si consiglia:per la chiusura del tratto, dopo l'uscita obbligatoria ad Arenella, percorrere la viabilità ordinaria: via Giacinto Gigante, via Caracciolo, via Salvator Rosa, via Enrico Pessina, via Broggia, via Foria, Piazza Carlo III, via Don Bosco, via Nuova del Campo, via de Giaxa, Corso Umberto Maddalena, con rientro in Tangenziale a Doganella;per la chiusura dell'entrata di Arenella e di Camaldoli, Arenella e Capodimonte, verso Capodichinoautostrade: Corso Malta;per la chiusura dell'entrata di Arenella, verso Pozzuoli: Vomero o Camaldoli.

