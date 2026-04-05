Recentemente si è diffusa la notizia che l’azienda abbia licenziato tutto il team dedicato all’intelligenza artificiale. La notizia ha fatto il giro di alcuni media e forum online, generando molte speculazioni tra gli addetti ai lavori. L’azienda non ha ancora rilasciato commenti ufficiali sulla vicenda, né ha fornito dettagli sulle motivazioni dietro questa decisione. La notizia si inserisce in un quadro più ampio di discussioni sulle strategie di sviluppo tecnologico nel settore videoludico.

Negli ultimi anni l’intelligenza artificiale è diventata uno dei temi più discussi nell’industria tecnologica e videoludica. Molte aziende stanno investendo in sistemi di machine learning per migliorare lo sviluppo dei giochi, dall’animazione alla generazione procedurale di contenuti. Proprio per questo motivo ha fatto molto discutere la notizia riguardante una possibile ristrutturazione interna di Take-Two. Un dirigente della divisione IA dell’azienda ha infatti annunciato pubblicamente la fine del lavoro suo e del suo team. Il caso ha subito attirato l’attenzione degli osservatori del settore, anche perché riguarda uno dei gruppi più importanti del mercato videoludico. 🔗 Leggi su Game-experience.it

© Game-experience.it - Take-Two ha licenziato l’intero team dedicato all’Intelligenza Artificiale?

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