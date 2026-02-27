Intelligenza artificiale il Comune di Bellaria raccoglie la sfida e avviato un progetto dedicato

Il Comune di Bellaria ha avviato un progetto dedicato all’intelligenza artificiale, ponendo attenzione alle opportunità offerte dalla tecnologia. L’obiettivo è integrare strumenti innovativi nelle attività quotidiane e migliorare i servizi offerti ai cittadini. La scelta riflette l’interesse dell’amministrazione verso le nuove soluzioni digitali, evidenziando un impegno concreto nel campo dell’innovazione tecnologica.

"In un momento storico in cui digitalizzare è molto più che una semplice opzione, questo nuovo progetto sull’Intelligenza Artificiale dimostra la competenza e la capacità del nostro Sistema Informativo Comunale, e più in generale quanto l’Amministrazione Comunale sia rivolta all'innovazione. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

