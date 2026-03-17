Il 19 marzo 1976 Eddy Merckx vinse la settima edizione della Milano-Sanremo, battendo le aspettative di chi lo dava per finito. In un messaggio pubblicato sui social, Merckx ha commentato l’impresa di Tadej Pogacar, affermando:

È il record dei record, e dopodomani saranno cinquant’anni esatti da quando è stato stabilito. Il 19 marzo 1976 Eddy Merckx vinceva la Milano-Sanremo, “una corsa che ha segnato la mia vita”, per la settima volta: mai visto. Alla Classicissima, e in nessun altro grande appuntamento del ciclismo: allora come adesso, quel numero sette è una montagna impossibile da scalare per chiunque. Non stupisce dunque sentire Eddy dire che sabato “sarò a casa, in Belgio, davanti al televisore a vederla. Non penso di averne mai persa una”. Mancano quattro giorni alla Classicissima n° 117 e voleranno, perché mai in tempi recenti l’attesa era stata così... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Sanremo da Cannibale, Merckx lancia Pogacar: "Tadej, ecco come si vince"

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