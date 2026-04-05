Swansea-Middlesbrough lunedì 06 aprile 2026 ore 18 | 30 | formazioni ufficiali quote pronostici Almeno tre gol sono probabili

Lunedì 6 aprile 2026 alle 18:30 si disputerà la partita tra Swansea e Middlesbrough. Dopo aver ottenuto due punti nelle ultime quattro partite e perso lo scontro diretto contro il Millwall venerdì sera, il Middlesbrough si trova fuori dalla zona di promozione diretta. La squadra avrà sei giornate per cercare di recuperare terreno in classifica. Sono attesi almeno tre gol nel match.

Dopo aver conquistato solo due punti nelle ultime quattro giornate, e aver perso lo scontro diretto contro il Millwall venerdì sera, il Middlesbrough è uscito dalla zona di promozione diretta e ora dovrà cercare di riprenderla nelle sei giornate che mancano alla fine della stagione regolare. Lo Swansea però dovrebbe sapere che la crisi degli. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Swansea-Middlesbrough (lunedì 06 aprile 2026 ore 18:30): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Almeno tre gol sono probabili Swansea-Middlesbrough (lunedì 06 aprile 2026 ore 18:30): formazioni, quote, pronostici. Almeno tre gol sono probabiliDopo aver conquistato solo due punti nelle ultime quattro giornate, e aver perso lo scontro diretto contro il Millwall venerdì sera, il Middlesbrough... Swansea-Middlesbrough (lunedì 06 aprile 2026 ore 18:30): formazioni, quote, pronosticiDopo aver conquistato solo due punti nelle ultime quattro giornate, e aver perso lo scontro diretto contro il Millwall venerdì sera, il Middlesbrough... Argomenti più discussi: Swansea v Middlesbrough (06/04/2026); Pronostico Swansea City-Middlesbrough: analisi e probabili formazioni 06/04/2026 Championship; Swansea City vs Middlesbrough Pronostico: Anteprima e Analisi della Partita | Championship 06-04-2026; Swansea City - Middlesbrough FC | pronostico & migliori quote | 06.04.2026. Swansea-Middlesbrough (lunedì 06 aprile 2026 ore 18:30): formazioni, quote, pronostici ift.tt/JQnH4cC #scommesse #pronostici x.com Championship: il Coventry vince in Galles nel posticipo e scappa a undici punti sul terzo posto FULL TIME Swansea City 0-3 Coventry City Matt Grimes ha segnato contro il suo vecchio club, trascinando il Coventry City verso un altro passo impor facebook