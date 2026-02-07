Sheffield United-Middlesbrough lunedì 09 febbraio 2026 ore 21 | 01 | formazioni quote pronostici Almeno tre gol a Bramall Lane

Inizia stasera alle 21:01 la sfida tra Sheffield United e Middlesbrough, un match che promette gol a grappoli. Le due squadre si affrontano in un “Monday Night” che mette in palio punti importanti, anche se in classifica la differenza tra le due è evidente. Tuttavia, il campo dice altro: si prevede una partita aperta, con almeno tre reti in arrivo, e i tifosi sono già pronti a vivere un match spettacolare.

Grande sfida in questo "Monday Night", tra due squadre che sono separate da valori tecnici ben meno ampi di quelli che esprime la classifica. Il Middlesbrough infatti potrebbe approfittare del mezzo passo falso del Coventry, fermato in casa dall'Oxford United, per superarlo nel ruolo di capolista proprio alla vigilia dello scontro diretto in programma il.

