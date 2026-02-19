Beverly Hills 90210 resuscita dopo una lunga battaglia per i diritti | il grande ritorno su Sky della regina di tutti i teen drama moderni Ecco quando
La serie “Beverly Hills 90210” torna in televisione dopo anni di battaglie legali per i diritti di trasmissione. La decisione di riprendere le puntate è arrivata grazie a un accordo con Sky, che ha acquisito i diritti per la distribuzione in Italia. La popolare serie, trasmessa tra il 1990 e il 2000 negli Stati Uniti, ha segnato un’epoca nel mondo dei teen drama. Ora, i fan potranno rivedere le avventure degli adolescenti di Beverly Hills, a partire dalla prossima stagione.
La serie tv "Beverly Hills 90210" – trasmessa negli Stati Uniti tra il 1990 e il 2000, creata dai produttori Aaron Spelling e Darren Star (che ha curato anche Melrose Place, Sex and the city, Emily in Paris, ndr) – è stata sembra ombra di dubbio la regina di tutti i teen drama moderni. La prima puntata di "Beverly Hills 90210" è stata trasmessa in Italia per la prima volta su Italia 1 dal 19 novembre 1992 al 2001. Dopo anni di contenzioso legale sui diritti streaming e di riprese televisive, finalmente anche le nuove generazioni protranno conoscere le vicende dei fratelli Brandon e Brenda Walsh, il biondo palestrato Steve Sanders, la bionda per eccellenza Kelly Marlene Taylor, la "secchiona" Andrea Zuckerman, l'affascinante e tenebroso Dylan McKay e il bello David Silver, solo per citarne alcuni.
