Strage del Faito | aggiornamenti sull’inchiesta per l’anniversario dell’incidente

In occasione dell’anniversario della tragedia della funivia sul Monte Faito, sono stati forniti nuovi dettagli sull’inchiesta in corso. Le autorità continuano ad analizzare i dati raccolti e a verificare le cause dell’incidente che si è verificato alcuni anni fa. Finora, sono state ascoltate diverse persone coinvolte e sono stati effettuati controlli tecnici sui mezzi e sui sistemi di sicurezza.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Il 17 aprile 2025 segna una data tragica nella memoria collettiva di Castellammare di Stabia e Vico Equense, con la morte di quattro persone a causa di un drammatico incidente della funivia. A quasi un anno da quel giorno, il 7 maggio 2026 si svolgerà un’importante udienza per chiarire le circostanze di questa tragedia e per esaminare la verità tecnica dietro l’accaduto. Quella che doveva essere una giornata di celebrazione pasquale si trasformò in un incubo collettivo quando una delle cabine della funivia precipitò nel vuoto. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Strage del Faito: aggiornamenti sull’inchiesta per l’anniversario dell’incidente. Strage del Faito, Cinque: “Sconcertante l’ipotesi di errori nel 1952. La verità è nelle responsabilità di chi doveva gestire oggi”“Leggere che l’inchiesta sulla tragedia dello scorso 17 aprile si starebbe allargando addirittura alla progettazione del 1952 mi lascia profondamente... Strage di via Fani: squallore rosso sangue sull’anniversario. A Bologna spunta la scritta: Viva le BrA Bologna, nella zona del Pratello, nel giorno dell’anniversario del rapimento di Aldo Moro e del massacro della sua scorta da parte delle Br, nel... Argomenti più discussi: Funivia del Faito: anniversario della strage. A che punto è l'inchiesta?; Strage della funivia del Faito, a un anno dalla tragedia si cerca ancora la verità: a maggio l'udienza chiave; Funivia del Faito, udienza fissata a maggio: verità ancora sospesa tra manutenzione e sicurezza. #Cronaca Strage della funivia del Faito, a un anno dalla tragedia si cerca ancora la verità: a maggio l’udienza chiave x.com #Cronaca Strage della funivia del Faito, a un anno dalla tragedia si cerca ancora la verità: a maggio l’udienza chiave facebook