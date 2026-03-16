Strage di via Fani | squallore rosso sangue sull’anniversario A Bologna spunta la scritta | Viva le Br

Nella sera dell’anniversario del rapimento di Aldo Moro, nella zona del Pratello a Bologna, è stata scritta con spray la frase “Viva le Br”. La scritta è apparsa in un punto pubblico, attirando l’attenzione di passanti e residenti. Nessuna altra azione o evento correlato è stato segnalato in relazione a questa scritta, che si aggiunge alle manifestazioni di commemorazione del 1978.

A Bologna, nella zona del Pratello, nel giorno dell’anniversario del rapimento di Aldo Moro e del massacro della sua scorta da parte delle Br, nel 1978, è apparsa la scritta “Viva le Br”. Una scritta horror nella stessa città dove, il 19 marzo 2001, venne barbaramente ucciso (dalle “nuove Br”) il giuslavorista Marco Biagi, consulente dell’allora ministro del Welfare, Roberto Maroni. Bignami (FdI): “La scritta è simbolo di un preoccupante clima d’odio”. “È simbolo di un clima preoccupante di odio che va condannato con forza”, commenta il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Galeazzo Bignami. “Tenere viva la memoria di quanto accaduto è necessario per alzare la guardia ed evitare che quella stagione, tra le più buie della nostra storia, torni. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Strage di via Fani: squallore rosso sangue sull’anniversario. A Bologna spunta la scritta: Viva le Br Articoli correlati Strage Via Fani: i parenti bloccano evento a BolognaUna ferma presa di distanza dai familiari delle vittime della strage di Via Fani ha scosso il dibattito pubblico a Bologna, dove un evento previsto... Leggi anche: Catapulte, bombe e jammer, ecco l'arsenale dell'odio rosso: "Come le BR" Contenuti utili per approfondire Strage di via Fani squallore rosso... Temi più discussi: L'evento sul 2 Agosto dei comitati per il No al referendum nel giorno della strage di via Fani. Il fratello del carabiniere della scorta di Moro: Inopportuno, si strumentalizzano le vittime; Strage di via Fani e rapimento di Aldo Moro: cerimonia in piazza San Francesco; Evento per il ‘no’ al Referendum con i familiari delle vittime del 2 agosto, i parenti dei caduti di via Fani si dissociano: La memoria non sia strumentalizzata; Familiari vittime via Fani, 'ci dissociamo da evento a Bologna su strage'. Strage di Via Fani, l'omaggio delle istituzioni in via Fani. Il figlio di Domenico Ricci: «Non ricordiamoli da vittime»L'anniversario del rapimento di Aldo Moro in cui persero la vita i cinque agenti della scorta ... video.corriere.it Questura, gli allievi Agenti del 233° corso della Polizia di Stato ricordano la strage di via FaniCAMPOBASSO – Presso la Scuola Allievi Agenti della Polizia di Stato Giulio Rivera di Campobasso, si è svolto un momento di commemorazione dei Caduti della strage di via Fani a Roma, nella quale il 1 ... molisenetwork.net Anniversario della strage di via Fani. Il nipote di Aldo Moro: "L'amore per mio nonno nel cuore della gente semplice. Cercò di trasferire la scorta per salvarla" #ANSA - facebook.com facebook Anniversario della strage di via Fani. Il nipote di Aldo Moro: "L'amore per mio nonno nel cuore della gente semplice. Cercò di trasferire la scorta per salvarla" #ANSA x.com