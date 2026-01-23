Strage del Faito Cinque | Sconcertante l’ipotesi di errori nel 1952 La verità è nelle responsabilità di chi doveva gestire oggi

L’inchiesta sulla strage del Faito del 17 aprile si sta ampliando, coinvolgendo anche ipotesi riguardanti il 1952. Cinque esprime sconcerto per questa possibile connessione e sottolinea che la responsabilità principale ricade oggi su chi aveva il compito di prevenire e gestire tali eventi. È importante chiarire le cause e fare luce sulle responsabilità per evitare future tragedie.

Tempo di lettura: 2 minuti "Leggere che l'inchiesta sulla tragedia dello scorso 17 aprile si starebbe allargando addirittura alla progettazione del 1952 mi lascia profondamente perplesso e, lo dico chiaramente, preoccupato." Esordisce così Gennaro Cinque, già consigliere regionale e da sempre attento alle sorti del Monte Faito, commentando gli ultimi sviluppi giudiziari che vedono ora 25 indagati per il disastro costato la vita a quattro persone. " Cercare risposte in un'epoca lontana oltre settant'anni rischia di apparire come un tentativo di diluire le responsabilità di chi, ai giorni nostri, aveva il dovere di garantire la sicurezza di migliaia di cittadini e turisti," incalza Cinque.

