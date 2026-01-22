Il nuovo film di Checco Zalone è già un fenomeno di massa. “Buen Camino”, uscito il giorno di Natale ha già fatto registrare in meno di un mese il record di incassi. Un traguardo che, in realtà, sembra ormai quasi scontato quando si tratta di una pellicola che vede come protagonista il comico pugliese. Ma oltre all’immancabile primato “Buen Cammino” diventa anche ‘oracolo’ per un giorno. Nella pellicola infatti appare un messaggio nascosto, il cosiddetto “easter egg”, decisamente originale, che non è passato del tutto inosservato e che oggi risuona come una vera e propria divertente profezia, avverata. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

Checco Zalone da recordman al botteghino a "oracolo": si avvera la profezia nascosta in Buen Cammino

La targa della Ferrari fiammante con la quale Checco Zalone decide di fare "il percorso di Maranello, più comodo e più bello" nel film Buen Camino nasconde in realtà un easter egg. Cosa c'è scritto, la divertente " profezia: https://fanpa.ge/QZMYc - facebook.com facebook

La targa della Ferrari di Checco Zalone in "Buen Camino" non è casuale ma è un messaggio in codice ideato dal regista Gennaro Nunziante. La targa è infatti CZ71OQT: CZ vuol dire "Checco Zalone", 71 sta per "71 milioni di euro", e le lettere OQT significa x.com