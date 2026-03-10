Rubio | la profezia del 2015 sull’Iran si avvera

Un video del 2015 mostra Marco Rubio avvertire sui potenziali rischi dell’accordo nucleare con l’Iran. Il filmato, che riemerge negli ambienti conservatori statunitensi, presenta le sue dichiarazioni in cui mette in guardia sulle conseguenze di quell’intesa. La diffusione di questo materiale risale a pochi giorni fa e ha suscitato attenzione tra gli analisti politici.

Un video del 2015, in cui Marco Rubio avvertiva sui rischi dell’accordo nucleare con l’Iran, torna a circolare negli ambienti conservatori americani. Il senatore repubblicano aveva previsto che Teheran avrebbe utilizzato i fondi liberati dalle sanzioni per potenziare la sua potenza missilistica e militare. La previsione riguardava lo sviluppo di capacità anti-accesso e la costruzione di un’arma nucleare per raggiungere l’immunità strategica. Questo materiale audiovisivo riemerso nel 2026 viene letto come una profezia adempita sulla strategia iraniana. I commentatori sottolineano come il discorso anticipasse il ritiro degli Stati Uniti dall’intesa Jcpoa avvenuto anni dopo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

