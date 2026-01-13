Sondaggi politici | FdI si conferma primo partito ma perde consenso il Pd guadagna terreno

Il primo sondaggio Swg del 2026 evidenzia un leggero calo per Fratelli d'Italia, che mantiene comunque la posizione di primo partito. Al contrario, il Partito Democratico di Elly Schlein registra un aumento di consensi, riducendo le distanze tra i principali schieramenti politici. I dati offrono uno sguardo aggiornato sulla dinamica politica attuale, evidenziando le tendenze di consenso tra gli elettori italiani.

