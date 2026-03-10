Sondaggi politici tra Iran e referendum affonda Fratelli d’Italia | recuperano Pd e M5s

I sondaggi politici mostrano che Fratelli d’Italia perde terreno tra iran e referendum sulla giustizia, mentre il Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle registrano un aumento di consensi. La situazione politica si fa tesa, con segnali di nervosismo tra le forze di maggioranza. Le difficoltà del governo Meloni sono evidenti in questa fase complessa.

Che il periodo non sia dei più facili per la maggioranza di governo è evidente. Tra la guerra in Iran e il referendum sulla giustizia, con evidenti segnali di nervosismo a destra, le difficoltà del governo Meloni sono cosa nota. E a testimoniarlo, ora, arrivano anche i sondaggi. La rilevazione di Swg per il TgLa7 evidenzia infatti il netto calo di Fratelli d’Italia: un trend che prosegue ormai da qualche settimana e che si è accentuato negli ultimi giorni, con il partito di Giorgia Meloni ora più distante dal 30%. Ne approfittano Pd e Movimento 5 Stelle, che guadagnano consensi. Sondaggi elettorali, Fratelli d’Italia in calo e il campo largo accelera. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

