Si torna in campo all' U-Power Stadium | modifica della viabilità da mezzogiorno

Mercoledì 8 aprile, alle 15, l'Inter U23 affronterà il Trento in una partita di campionato di serie C allo U-Power Stadium di Monza. La viabilità sarà modificata a partire dalle ore 12 per consentire l'afflusso e il deflusso dei tifosi e delle squadre. Le autorità hanno comunicato i cambiamenti nelle strade circostanti e nelle aree di parcheggio per agevolare l'organizzazione dell'evento.

Alle 15 di mercoledì 8 aprile per il Campionato di serie C l'Inter U23 scenderà in campo allo stadio di Monza contro il Trento. Come sempre sono previste modifiche alla viabilità nei pressi dell'U-Power Stadium. A partire dalle ore 12 fino al termine della manifestazione sportiva sono vietate la circolazione e la sosta, con rimozione forzata, a eccezione dei veicoli autorizzati nelle seguenti aree di parcheggio: nelle aree di sosta con accesso da via della Guerrina e circostanti il palazzetto Arena – Vero Volley; nelle aree di sosta con accesso da via F. Tognini e circostanti il palazzetto Arena – Vero Volley. È vietata la circolazione lungo via F. 🔗 Leggi su Monzatoday.it Doppia partita all'U-Power Stadium: per due giorni strade chiuse e come cambia la viabilitàDoppio match all'U-Power Stadium di Monza: scendono in campo prima il Monza (27 febbraio) e poi l'Inter Under 23 (28 febbraio). Carnevale Modena Est, ecco la modifica della viabilità in occasione di "Tutti giù da Carro"Domenica 15 marzo nel Quartiere 2 torna l'appuntamento con "Tutti giù dal carro", il tradizionale Carnevale di Primavera organizzato dal Comitato... Argomenti più discussi: Monza Palermo, troppi tifosi ospiti: gara a rischio sicurezza?; Pronostico Leicester City-Preston North End: analisi e probabili formazioni 03/04/2026 Championship; ? Trento, rinviata la sfida con l’Inter U23: si giocherà l’8 aprile; Capone di rigore! Il Trento batte di misura l’Alcione Milano. MONZA-BARI: PREVENDITA ATTIVA AC Monza rende noto che i biglietti per la sfida Monza-Bari, valida per la 34a giornata Serie BKT ‘25-‘26 e in programma alle ore 19:30 di sabato 11 aprile presso lo stadio ‘U.Power Stadium’, sono disponibili da que facebook