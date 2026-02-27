Per due giorni, le strade intorno all'U-Power Stadium di Monza saranno chiuse al traffico per i match che si svolgono in sequenza. Il primo incontro è previsto per il 27 febbraio, seguito da un'altra partita il giorno successivo, il 28 febbraio. La viabilità subirà modifiche temporanee per consentire lo svolgimento degli eventi senza problemi.

Doppio match all'U-Power Stadium di Monza: scendono in campo prima il Monza (27 febbraio) e poi l'Inter Under 23 (28 febbraio). Oggi e domani la viabilità nei pressi della struttura sportiva subirà delle modifiche. Come sempre i residenti e chi lavora nelle strutture limitrofe (muniti di pass). 🔗 Leggi su Monzatoday.it

Doppia partita all'U-Power Stadium: strade chiuse per tutto il weekendSono due le partite di calcio che nel fine settimana si disputeranno all'U-Power Stadium.

Fiamma olimpica a Como il 3 febbraio: strade chiuse, divieti di sosta e cosa cambia per la viabilitàMartedì 3 febbraio 2026 Como ospita il “Viaggio della Fiamma Olimpica – Milano Cortina 2026”, con arrivo della fiamma via lago da Cernobbio, approdo...

Discussioni sull' argomento Doppia partita all'U-Power Stadium: per due giorni strade chiuse e come cambia la viabilità; NCAA all’italiana, la March Madness è alle porte con tanto ‘Azzurro’ protagonista; La partita doppia del Diavolo; Buio a San Siro: l’Inter perde (2-1) ancora con il Bodø e saluta la Champions.

Vigilia di gara per il Monza, che domani sarà impegnata contro la Virtus Entella in occasione del match che aprirà la 27ª giornata del campionato di Serie B: l'appuntamento è all''U-Power Stadium' alle ore 19 ... - facebook.com facebook

#SerieBKT #MonzaJuveStabia U-Power Stadium 15:00 Live su #DAZN e #LABChannel x.com