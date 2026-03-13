Carnevale Modena Est ecco la modifica della viabilità in occasione di Tutti giù da Carro

Domenica 15 marzo nel Quartiere 2 torna l'appuntamento con "Tutti giù dal carro", il tradizionale Carnevale di Primavera organizzato dal Comitato cittadini di Modena est, che quest'anno celebra la sua 20ª edizione. Per consentire lo svolgimento della manifestazione, con punto di ritrovo in piazza Liberazione da dove, alle 15, partirà la tradizionale Parata dei gruppi mascherati, saranno operate alcune modifiche alla viabilità. In particolare, sarà sospesa la circolazione stradale, escluso i veicoli di soccorso, e vietata la sosta, con rimozione, nelle strade interessate dal passaggio del corteo carnevalesco: piazza Liberazione, viale XXII Aprile, viale della Resistenza. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

