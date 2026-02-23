Si immerge nel lago Ceresio e si sente male inutili i soccorsi | morto subacqueo 57enne

Un subacqueo di 57 anni è morto dopo essersi immerso nel Lago Ceresio, a causa di un malore improvviso che ha colpito durante l’immersione. Le ricerche iniziate subito non hanno evitato il tragico esito, anche se i soccorritori hanno tentato di rianimarlo per ore. La vittima aveva già affrontato altre immersioni in passato e si era preparato con attenzione. La sua morte lascia un vuoto tra chi lo conosceva.

Varese, 23 febbraio 2026 – Non ce l'ha fatta il subacqueo di 57 anni protagonista del drammatico incidente avvenuto di domenica 22 febbraio nelle acque del Lago Ceresio. L'uomo, un cittadino italiano residente in Italia, si era sentito male durante l'immersione nel nei pressi di Riva San Vitale. La notizia del decesso è stata comunicata nella mattinata di oggi dalla Polizia cantonale. Si sente male durante un'immersione nel Ceresio: 57enne italiano lotta tra la vita e la morte Il malore. L'uomo, esperto ma vulnerabile agli imprevisti delle profondità, ha iniziato a manifestare difficoltà respiratorie e problemi a muoversi sott'acqua, gettando nel panico i tre compagni che lo accompagnavano.

