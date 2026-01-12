Si sente male in casa e chiama i soccorsi

Una donna di Caserta, rimasta sola in casa, ha avuto un incidente domestico e si è ferita. Nonostante la situazione difficile, ha mantenuto la calma e ha prontamente chiamato i soccorsi. L'intervento tempestivo ha permesso di garantire assistenza e sicurezza, dimostrando l'importanza di mantenere la lucidità in situazioni di emergenza.

Era sola in casa e nonostante un brutto incidente domestico che l'ha fatta rovinare a terra non si è persa d'animo una donna casertana che dal suo appartamento in Piazza Sant'Anna ha avuto la lucidità di allertare i soccorsi.La chiamata ai carabinieri c'è stata verso le 10.40 e da lì si è.

