Si sente male in casa e chiama i soccorsi

Da casertanews.it 12 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una donna di Caserta, rimasta sola in casa, ha avuto un incidente domestico e si è ferita. Nonostante la situazione difficile, ha mantenuto la calma e ha prontamente chiamato i soccorsi. L'intervento tempestivo ha permesso di garantire assistenza e sicurezza, dimostrando l'importanza di mantenere la lucidità in situazioni di emergenza.

Era sola in casa e nonostante un brutto incidente domestico che l'ha fatta rovinare a terra non si è persa d'animo una donna casertana che dal suo appartamento in Piazza Sant'Anna ha avuto la lucidità di allertare i soccorsi.La chiamata ai carabinieri c'è stata verso le 10.40 e da lì si è. 🔗 Leggi su Casertanews.itImmagine generica

