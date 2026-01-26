Appia auto si schianta contro un albero | cinque giovani feriti due ragazze in condizioni critiche

Nella notte sull’Appia, un incidente ha coinvolto cinque giovani tra i 18 e i 22 anni, con due ragazze in condizioni critiche. La vettura si è schiantata contro un albero, causando ferite di diversa gravità ai presenti. L’evento ha generato preoccupazione tra i residenti e le autorità stanno intervenendo per accertare le cause dell’incidente.

Una notte segnata dalla paura lungo l'Appia, dove un grave incidente stradale ha coinvolto cinque giovani tra i 18 e i 22 anni. Lo schianto è avvenuto tra sabato e domenica sul tratto provinciale tra Velletri e Cisterna di Latina. La dinamica: fuori strada con una Fiat 500, poi l'impatto contro un albero. La Fiat 500 su cui viaggiavano i ragazzi avrebbe perso improvvisamente il controllo, urtando alcuni pali della segnaletica prima di finire contro un albero. A bordo c'erano il conducente, un 22enne, la sorella e tre amiche. Tutti sono rimasti feriti, ma due ragazze risultano in condizioni critiche.

