Si apposta dietro un uomo e lo spinge verso il treno in corsa video | panico a Seattle

Un video diffuso mostra un uomo incappucciato che si nasconde dietro un palo e cerca di spingere un’altra persona verso un treno in corsa. L’episodio si è verificato a Seattle, provocando grande shock tra testimoni e autorità. Le immagini mostrano chiaramente il tentativo di spinta, mentre il treno si avvicina, creando una scena di immediato pericolo. La polizia sta indagando sull’accaduto per chiarire i motivi e le circostanze dell’evento.

Le immagini sono sconvolgenti: un uomo incappucciato si apposta dietro un palo, poi tenta di scaraventare un uomo sotto al treno che in quel momento sta passando. L’ha scampata per miracolo, Peter Michael Walbrun: stava leggendo qualcosa sul suo cellulare quando il ventiseienne Elisio Melendez lo ha aggredito alle spalle. L’attacco è avvenuto poco in una stazione di Seattle, apparentemente senza motiv. Walbrun se l’è cavata, riuscendo a resistere alla spinta in modo istintivo. Melendez si è dato alla fuga ma è stato po identificato grazie alle registrazioni di sorveglianza di un hotel vicino. Melendez è stato arrestato il 24 marzo e la cauzione è stata fissata a 750. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Si apposta dietro un uomo e lo spinge verso il treno in corsa (video): panico a Seattle Panico a Perugia, uomo si sdraia sui binari e attende l'arrivo di un treno: intervento lampo della poliziaUn uomo in stato confusionale è stato tratto in salvo dalla Polizia presso la stazione ferroviaria di Perugia Fontivegge, dove si trovava disteso sui... Dramma sui binari, uomo travolto da un treno in corsa: convogli fermi e ritardiTragedia sulla linea ferroviaria Milano-Venezia: venerdì mattina poco dopo le 10 un uomo non ancora identificato è stato investito da un treno in... Si parla di: L'ultima bizza di Lukaku: resta in Belgio e il Napoli vuole metterlo fuori rosa. Le inquietudini di un campione; Volano gli stracci dal campo al Palazzo, Renzi pubblica le foto di Lotito che dorme in aula. La replica sul pezzo del senatore del pallone. Si apposta alle spalle di un passeggero e lo spinge mentre il treno arriva, il video chocUn criminale schizofrenico si è appostato alle spalle di un ignaro passeggero, aspettando che un treno di Seattle si avvicinasse prima di spingerlo violentemente verso i ... ilgazzettino.it