Un uomo si è sdraiato sui binari della stazione di Perugia Fontivegge, rischiando la vita, a causa di un forte stato di confusione. La polizia è intervenuta in pochi minuti, riuscendo a bloccare l’arrivo del treno e a metterlo in salvo. Il gesto ha destato shock tra i passanti, che hanno assistito alla scena con apprensione.

Un uomo in stato confusionale è stato tratto in salvo dalla Polizia presso la stazione ferroviaria di Perugia Fontivegge, dove si trovava disteso sui binari in attesa di un treno. Il tempestivo intervento degli agenti ha evitato conseguenze drammatiche, mentre sono stati attivati anche i servizi sanitari e sociali per fornire assistenza all’uomo. La segnalazione e l’arrivo degli agenti Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato qualche giorno fa presso la stazione ferroviaria di Perugia Fontivegge. Gli operatori sono stati allertati a seguito di una segnalazione che indicava la presenza di una persona in evidente stato confusionale nei pressi dei binari. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Panico a Perugia, uomo si sdraia sui binari e attende l'arrivo di un treno: intervento lampo della polizia

