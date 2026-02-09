Anterselva si conferma il cuore del biathlon in Italia. Qui, tra boschi e montagne, il generale Mismetti trovò negli anni 60 e 70 il luogo ideale per sviluppare lo sport, trasformandolo in un vero e proprio polo di eccellenza. Ancora oggi, le medaglie azzurre raccontano la storia di questa tradizione.

Un passo alla volta. Certo, miravano all’oro i nostri Fantastici Quattro dello “scia e spara”, nella gara ormai diventata la nostra cassaforte: quella staffetta mista che non è mai scesa dal podio sin dalla sua introduzione. Bronzo a Sochi, PyeongChang e Pechino, l’Italia del biathlon ieri ha scalato un gradino, finendo seconda alle spalle della Francia. E se da un lato l’assalto all’oro finora stregato può aver lasciato un pizzico di amaro in bocca, dall’altro questo argento brilla eccome. Ed è manna per le aspettative azzurre in una disciplina che sta vivendo il suo momento magico e che in quella cattedrale che è la Biathlon Arena di Anterselva, al cospetto di un pubblico da brividi, per numeri, entusiasmo e competenza, può riservarci due settimane cariche di metalli preziosi da consegnare all’oreficeria dello sport tricolore. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Anterselva, il luogo sacro del Biathlon che custodisce le medaglie azzurre

Martina Wierer torna sulla pista di casa, Anterselva, dove ha iniziato a sognare di diventare biathleta.

Gli azzurri del biathlon hanno annunciato la formazione del quartetto per la staffetta mista alle Olimpiadi di Anterselva.

