Serie A l’Inter non trema e manda un segnale a Milan e Napoli | 5-2 alla Roma e Scudetto ipotecato

Nella diciannovesima giornata di Serie A, l’Inter ha superato la Roma con un punteggio di 5-2, rafforzando la propria posizione in classifica. La squadra di Inzaghi ha segnato cinque reti contro le due della Roma, guidata da Gasperini. La vittoria consente all’Inter di mantenere un vantaggio considerevole sulle inseguitrici, il Milan e il Napoli. La partita si è svolta nel pomeriggio di domenica, davanti a un pubblico numeroso e appassionato.

Napoli-Milan di domani sera avrà tutto un altro sapore e importanza. Il motivo? La netta vittoria dell'Inter (5-2) contro la Roma distrugge qualsiasi sogno di rimonta delle due inseguitrici e trasforma il match del 'Maradona' in uno scontro per il secondo posto, ma nulla di più. Lo aveva detto Massimiliano Allegri in conferenza stampa e probabilmente ci ha preso. Il tecnico rossonero, nel pomeriggio di sabato aveva indicato la 31^ giornata come quella decisiva per il campionato. Vedendo il netto successo dei nerazzurri sembra essere una giusta predizione. A 'San Siro' la gara dura solo 45' minuti, perché al rientro dall'intervallo la squadra di Gasperini viene travolta dall'ondata nerazzurra e finisce per subire cinque reti in totale. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Serie A, l’Inter non trema e manda un segnale a Milan e Napoli: 5-2 alla Roma e Scudetto ipotecato Leggi anche: L’Inter schianta la Roma 5-2, doppietta di Lautaro: segnale forte a Napoli e Milan per lo scudetto Serie A, lotta scudetto riaperta: l’Inter rallenta, Napoli e Milan tornano a sognareTempo di lettura: 3 minutiIl campionato che sembrava chiuso si riapre clamorosamente. Temi più discussi: Lotta scudetto: i calendari di Inter, Milan e Napoli; Alle 20:45 c'è Inter-Roma: la guida completa; Dopo la disfatta dell'Italia, in Serie A riparte la corsa per (non) vincere lo scudetto: è una giornata cruciale; La Fiorentina apre il 20° turno: Inter battuta 3-1 al Viola Park. Inter-Roma, diretta Serie A: risultato in tempo reale, le scelte di Chivu e GasperiniBig match di Pasqua a San Siro con i nerazzurri che ospitano i giallorossi: in palio punti decisivi per Scudetto e Champions ... tuttosport.com Inter-Roma 5-2 LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A: Pellegrini accorcia le distanzeLa diretta live di Inter-Roma di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... fanpage.it SERIE A | La Roma non passa a San Siro: l'Inter vince 5-2. https://ow.ly/Wy6K50YEkxy #ANSA facebook La classifica dopo 25 giornate di Serie A @UnipolCorporate Da che parte si trova la tua squadra #TuttoUnAltroSport x.com