Serie A lotta scudetto riaperta | l’Inter rallenta Napoli e Milan tornano a sognare

Tempo di lettura: 3 minuti Il campionato che sembrava chiuso si riapre clamorosamente. L’ ultima giornata di Serie A cambia gli equilibri e restituisce incertezza a una corsa scudetto che, fino a poche settimane fa, sembrava indirizzata in maniera definitiva. L’ Inter frena ancora e conferma un momento complicato: il pareggio per 1-1 contro la Fiorentina rappresenta il quarto risultato consecutivo senza vittorie tra campionato e coppa. Un dato che pesa, soprattutto se confrontato con il recente passato: appena tre settimane fa i nerazzurri volavano a +14, oggi il vantaggio è ridotto a +7 sul Napoli e +6 sul Milan. La squadra di Chivu appare in difficoltà, soprattutto quando il livello dell’avversario si alza. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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