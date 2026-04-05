Oggi si gioca la 31esima giornata di Serie A 202526, con tutte le partite trasmesse in diretta su Sky Sport e NOW. Il palinsesto prevede diverse sfide in programma, accompagnate dai telecronisti delle rispettive emittenti. Gli appassionati possono seguire gli incontri sia in televisione che in streaming, con commenti e analisi in tempo reale. La giornata si svolge senza interruzioni, con le partite distribuite in diversi orari nel corso della giornata.

Per l'intera stagione gli Skylights di tutte le 380 partite, per rivivere i momenti salienti di tutti i match con il commento dei telecronisti di Sky e il supporto dello Sky Sport Tech e dello Sky Sport Skill. Un racconto a 360 gradi con gli inviati di Sky Sport che saranno presenti su tutti i campi della Serie A. LA TRENTUNESIMA GIORNATA - Da sabato 4 a lunedì 6 aprile appuntamento con la trentunesima giornata della stagione. Sabato alle 20.45 si gioca Lazio-Parma su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K. Domenica alle 18 in campo Pisa-Torino su Sky Sport Calcio e Sky Sport 251. Lunedì alle 18 sarà il momento di Juventus-Genoa,su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K. 🔗 Leggi su Digital-news.it

© Digital-news.it - Serie A 2025/26 - Diretta Sky Sport e NOW 31a Giornata - Palinsesto e Telecronisti

Serie C Sky WI-FI 2025/26 - Diretta 31a Giornata: Palinsesto e Telecronisti (streaming NOW)Sky Wifi sarà il nuovo title sponsor del campionato di Serie C per la stagione 2025-26.

Serie A 2025/26 - Diretta Sky Sport e NOW 21a Giornata - Palinsesto e TelecronistiVenerdi 16 Gennaio alle 20:45 | PISA - ATALANTA Sabato 17 Gennaio alle 20:45 | CAGLIARI - JUVENTUSDomenica 18 Gennaio alle 18 | TORINO - ROMAPRE E...

Temi più discussi: Serie A 2025-26, dove vedere tutte le partite del campionato in diretta tv: Dazn o Sky; U23, sabato con il Siracusa; Lazio-Parma: dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni; Inter-Roma a San Siro, Sky o DAZN? Dove vederla in diretta tv o live streaming.

Inter-Roma, il risultato in diretta LIVEPartenza fulminea dell'Inter che al primo affondo passa in vantaggio contro la Roma dopo un assist da destra di Thuram scaraventato alle spalle di Svilar da Lautaro. La Roma risponde con il pari di Ma ... sport.sky.it

Palinsesto televisivo di tutte le partite del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Quali partite si vedono su Dazn e quali anche su SkyChi trasmetterà tutte le partite della nuova stagione del campionato di Serie A e come fare per vederle. La Serie A 2025-26 è ancora un'esclusiva Dazn. sport.virgilio.it

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