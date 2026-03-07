Serie C Sky WI-FI 2025 26 - Diretta 31a Giornata | Palinsesto e Telecronisti streaming NOW

La 31esima giornata di Serie C si svolge con tutte le partite trasmesse in diretta su Sky Sport e disponibili in streaming su NOW. Gli incontri coinvolgono i gironi A, B e C e vengono commentati da telecronisti che collegano i campi per aggiornare sugli eventi del weekend. Gli appassionati possono seguire ogni momento delle partite attraverso le varie piattaforme di trasmissione.

Sky Wifi sarà il nuovo title sponsor del campionato di Serie C per la stagione 2025-26. Il campionato di Serie C rappresenta l’espressione autentica dei territori italiani, con 60 squadre coinvolte da Nord a Sud. Nel calcio come nella connettività, la velocità e la performance sono elementi essenziali. Per questo, Sky Wifi – il servizio ultrabroadband di Sky – è il partner ideale della Serie C, perché unisce città, tifosi e passioni grazie alla sua rete ultraveloce. Questo nuovo accordo dà continuità al proficuo rapporto tra Sky e Lega Pro. Infatti, dopo la precedente partnership con NOW, che è stato il title sponsor delle ultime due stagioni, Sky Wifi ne raccoglie il testimone, confermando l’impegno a offrire un’esperienza sportiva sempre più connessa e coinvolgente a tifosi, club e territori. 🔗 Leggi su Digital-news.it

ALTAMURA FOGGIA Altamura-Foggia: tutto su orario, formazioni e diretta tv e streamingL’Altamura punta ai playoff ed è undicesima in classifica, a pari punti col Potenza, mentre il Foggia è in grave difficoltà, penultimo ... statoquotidiano.it

