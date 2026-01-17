Serie A 2025 26 - Diretta Sky Sport e NOW 21a Giornata - Palinsesto e Telecronisti

La 21ª giornata della Serie A 202526 sarà trasmessa in diretta su Sky Sport e NOW, con partite distribuite da venerdì 16 a domenica 18 gennaio. Il palinsesto prevede incontri come Pisa-Atalanta, Cagliari-Juventus e Torino-Roma, con telecronisti dedicati e approfondimenti pre e post partita. Segui aggiornamenti live e analisi su Sky Sport 24 e gli studi dedicati per un’informazione completa sulle gare.

Venerdi 16 Gennaio alle 20:45 PISA - ATALANTA Sabato 17 Gennaio alle 20:45 CAGLIARI - JUVENTUS Domenica 18 Gennaio alle 18 TORINO - ROMA PRE E POSTPARTITA LIVE PER OGNI SINGOLO MATCH, INVIATI SU TUTTI I CAMPI, LE RUBRICHE E GLI STUDI DI SKY SPORT AGGIORNAMENTI LIVE SU SKY SPORT 24, SKYSPORT.IT E I CANALI SOCIAL DI SKY SPORT, CON I LIVE BLOG, VIDEO, PODCAST E GLI SKYLIGHTS DI TUTTI I MATCH. Su Sky e in streaming su NOW prosegue la Serie A Enilive 20252026, con 3 match in co-esclusiva su 10 a giornata per un totale di 114 partite con almeno 30 delle migliori 76 partite del campionato tra cui 4 scontri diretti tra le big disponibili anche in 4K: Roma-Inter (7a giornata), Juventus-Roma (16a giornata), Juventus- Napoli (22a giornata) e Inter-Juventus (25a giornata). 🔗 Leggi su Digital-news.it © Digital-news.it - Serie A 2025/26 - Diretta Sky Sport e NOW 21a Giornata - Palinsesto e Telecronisti Leggi anche: Serie C Sky WI-FI 2025/26 - Diretta 21a Giornata: Palinsesto e Telecronisti (streaming NOW) Leggi anche: Serie A 2025/26 - Diretta Sky Sport e NOW 12a Giornata - Palinsesto e Telecronisti La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Inter-Lecce, la diretta da San Siro; Como - Milan (1-3) Serie A 2025; Serie C [LIVE] – I risultati delle gare della 21° giornata in tempo reale; LIVE – Serie A, Recuperi 16ª giornata 2025/26: segui tutti gli aggiornamenti dai campi in diretta. Serie B 2025/26 - Diretta DAZN 20a Giornata: Palinsesto e Telecronisti - Serie B Monza Frosinone accende la promozione con lo scontro diretto tra inseguitrice e capolista, in una sfida che può cambiare la classificala ... digital-news.it

