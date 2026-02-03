Ordigno bellico trovato vicino il campo sportivo a Ponsacco | area interdetta all' accesso

Un ordigno bellico è stato trovato nei pressi del campo sportivo a Ponsacco. Le autorità hanno subito interdetto l’area e stanno lavorando per mettere in sicurezza la zona. La scoperta ha portato a una chiusura temporanea dell’area, mentre gli artificieri si occupano di neutralizzare il residuato. Nessuno è rimasto coinvolto e al momento non ci sono altre minacce.

"A seguito del ritrovamento di un residuato bellico in un terreno adiacente al centro sportivo I Poggini, il Comune di Ponsacco ha disposto, con ordinanza urgente, l'interdizione temporanea dell'area per consentire le operazioni di messa in sicurezza". E' l'annuncio dell'amministrazione, a mezzo.

