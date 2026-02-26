La Corte d’Appello di Roma ha stabilito un risarcimento di 100mila euro e un assegno vitalizio a favore dei figli di un maresciallo deceduto nel 2015. La decisione arriva dopo anni di procedimento legale, legato alla sua morte causata dall’esposizione all’amianto durante il servizio. La vicenda riguarda un caso di malattia professionale legata a condizioni di lavoro.

La Corte di Appello di Roma riconosce ai figli del maresciallo Di Vico, morto per amianto, indennizzo e assegno vitalizio. Dopo una battaglia durata anni, la Corte di Appello di Roma ha dato ragione ai figli del maresciallo Leopoldo Di Vico, morto nel 2015 dopo una malattia legata all’esposizione all’amianto durante il servizio. Come disposto dai giudici, il Ministero della Difesa dovrà riconoscere ai parenti i benefici previsti per le vittime del dovere con un asssegno da 100 mila euro ciascuno e anche un assegno vitalizio da 800 euro al mese. Per anni i due figli erano rimasti esclusi dai risarcimenti perché, al momento della morte del padre, non risultavano fiscalmente “a carico” del genitore. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Morto per colpa dell’amianto, la Corte d’Appello di Roma dà ragione ai figli del maresciallo e dispone un risarcimento da 100mila euro e un assegno vitalizio

