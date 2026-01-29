Licenza negata al centro scommesse di Rosarno il Tar dà ragione al titolare | Nessun rischio di infiltrazioni mafiose

Il Tar Calabria ha accolto il ricorso di un centro scommesse a Rosarno, fermando il provvedimento della questura di Reggio Calabria che aveva negato la licenza. I giudici hanno stabilito che non ci sono rischi concreti di infiltrazioni mafiose e hanno sospeso la decisione. Il proprietario dell’esercizio potrà ora aprire regolarmente.

