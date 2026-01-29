Licenza negata al centro scommesse di Rosarno il Tar dà ragione al titolare | Nessun rischio di infiltrazioni mafiose
Il Tar Calabria ha accolto il ricorso di un centro scommesse a Rosarno, fermando il provvedimento della questura di Reggio Calabria che aveva negato la licenza. I giudici hanno stabilito che non ci sono rischi concreti di infiltrazioni mafiose e hanno sospeso la decisione. Il proprietario dell’esercizio potrà ora aprire regolarmente.
Non c'è "reale pericolo di infiltrazioni criminali” e per questo il Tar Calabria ha sospeso il provvedimento della questura di Reggio Calabria che aveva negato al titolare di un esercizio commerciale di Rosarno la licenza per la raccolta di scommesse.Lo riporta Agipronews, da cui si apprende.🔗 Leggi su Reggiotoday.it
