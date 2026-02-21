DIRETTA Cesena-Spezia 0-0 match delicato al Manuzzi | Mignani lancia Amoran e la coppia Cerri-Shpendi in attacco

Mignani ha scelto di schierare Amoran e la coppia Cerri-Shpendi in attacco per la sfida tra Cesena e Spezia, un match decisivo per evitare la crisi delle squadre. La partita si gioca al Manuzzi, dove le due formazioni cercano punti fondamentali per risalire la classifica. Le squadre si affrontano con determinazione, consapevoli dell’importanza di questa partita. La tensione si percepisce tra i giocatori, pronti a dare il massimo su ogni pallone.

Lo Spezia di Donadoni è in piena lotta salvezza e schiera l'ex Adamo ma anche Aurelio, esterno sinistro passato da Cesena qualche anno fa terzo minuto: GOLLL DEL CESENAAAA! Shpendi imbeccato in area fulmina il portiere dello Spezia. Partenza a razzo dei bianconeri. Palla messa in mezzo ancora da Frabotta, indisturbato sulla sinistra. Partenza choc dello Spezia di Donadoni secondo minuto: sinistro secco di Berti respinto da Radunovic, l'azione partita da un'iniziativa di Frabotta sulla sinistra E' il momento di Cesena-Spezia al Manuzzi, partita molto delicata per entrambe le squadre in profonda crisi. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

DIRETTA Cesena-Venezia 0-0, neanche in panchina Shpendi e Olivieri: poche emozioni al ManuzziShpendi e Olivieri non sono scesi in campo durante la partita tra Cesena e Venezia, giocata al Manuzzi, a causa di una decisione dell’allenatore.

DIRETTA | Cesena-Empoli, al Manuzzi si sfidano i gemelli Shpendi. Bisoli titolare, in panchina CastagnettiAl Manuzzi, Cesena ed Empoli si affrontano nell'apertura del 2026, con il confronto tra i gemelli Cristian e Stiven Shpendi.

