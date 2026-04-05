Scialpinista travolto da una valanga in Alto Adige | è stato estratto vivo ma è gravissimo

Un uomo di 36 anni è stato coinvolto in un incidente in montagna dopo essere stato travolto da una valanga in Alto Adige. Mentre si trovava in salita verso la Cima Grava, in Val di Vizze, è stato estratto vivo dalle operazioni di soccorso, ma le sue condizioni sono considerate molto gravi. Le operazioni di recupero sono state portate a termine dai soccorritori locali.

Uno scialpinista di 36 anni è stato travolto da una valanga in Alto Adige mentre stava raggiungendo la Cima Grava in Val di Vizze. Si trova in ospedale in gravi condizioni. 🔗 Leggi su Fanpage.it Valanga di 900 metri in Alto Adige: scialpinista salvato ma graveUn boato assordante ha squarciato il silenzio dei Monti di Fundres questa domenica 5 aprile, segnando un nuovo tragico evento in Alto Adige. Alto Adige, 19enne muore a Sarentino travolto da una valanga(Adnkronos) – Un ragazzo di 19 anni è morto dopo essere stato travolto da una valanga a Sarentino (Bolzano). Temi più discussi: Valanga in Val di Vizze, travolto uno scialpinista di 36 anni: è grave; Scialpinista bassanese di 42 anni muore in Austria travolto da una valanga; Salgono a quattro le vittime della maxi-valanga; Ritrovato un corpo in Val di Funes, forse è lo studente cinese disperso. Grave scialpinista travolto da una valanga in Alto AdigeE' ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Bolzano uno scialpinista 36enne, travolto da una valanga su Cima Grava in Val di Vizze. L'uomo è stato investito da una slavina di grosse dimensioni, ... ansa.it Grave scialpinista travolto da una valanga in Val di VizzeÈ ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Bolzano uno scialpinista 36enne, travolto da una valanga su Cima Grava in Val di Vizze. L'uomo è stato investito da una slavina di grosse dimensioni, c ... rainews.it Scialpinista travolto da un’enorme valanga in Alto Adige: è grave facebook Referendum della Valle del Chiampo per l’annessione al Trentino Alto Adige. I nodi arrivano prima o poi al pettine. x.com