Catania infortunio Di Gennaro | intervento per ricostruire il legamento crociato

Il Catania comunica che Matteo Di Gennaro, a seguito di un infortunio durante la partita con la Cavese, si è sottoposto a esami medici che hanno evidenziato la necessità di un intervento chirurgico per ricostruire il legamento crociato. L’operazione sarà eseguita nelle prossime settimane, nel rispetto delle procedure mediche. La società seguirà con attenzione il percorso di recupero del calciatore.

Tegola in casa Catania. Il club rossazzurro ha infatti reso noto che, a seguito di un trauma riportato nel corso della gara con la Cavese, il calciatore Matteo Di Gennaro è stato sottoposto a esami diagnostici e consulti medici che hanno evidenziato la necessità d'intervento chirurgico per la. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

