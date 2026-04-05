Scherma Frosinone sul podio a Veroli nel campionato regionale under 14

La Scherma Frosinone ha partecipato al Campionato Regionale Under 14 a Veroli, portando a casa risultati positivi. La giornata ha visto i giovani atleti affrontare diverse sfide, dimostrando impegno e determinazione. La squadra si è distinta, conquistando un piazzamento sul podio. La competizione ha coinvolto diverse società della regione e ha rappresentato un momento importante per la crescita dei ragazzi.

Emma Biribicchi è vicecampionessa regionale tra le Giovanissime. Terza posizione per Giulia Colonnelli nella categoria Bambine Una giornata di grande impegno e di belle soddisfazioni per la Scherma Frosinone, impegnata a Veroli nel Campionato Regionale Under 14. Il club frusinate ha portato in alto i colori giallo-blu, conquistando due importanti posizioni sui podi della competizione. A salire sul secondo gradino della categoria Giovanissime è l’agguerrita Emma Biribicchi, che si guadagna così il titolo di vicecampionessa regionale dopo una gara molto ben condotta che l’ha portata a un passo dalla prima posizione. Podio anche per la brava Giulia Colonnelli, che arriva terza nella categoria Bambine, perdendo per un punto alla priorità l’assalto decisivo per il secondo posto. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it La Scherma Frosinone protagonista al campionato italiano a squadre under 14Una giornata da ricordare per la Scherma Frosinone, quella del Campionato Italiano a squadre Under 14 di Caorle. Teate Scherma: vittorie e sorrisi al campionato regionale under 14La compagine teatina fa en-plein di medaglie: oro in tutte le categorie in cui partecipa più argenti, bronzi e record di presenze Vittorie e sorrisi... Il circolo scherma Fides domina ai campionati regionali assolutiGrande successo per il Circolo Scherma Fides Livorno al Campionato Regionale Assoluto, valido per la qualificazione alla fase nazionale gold. A Carrara, nel weekend tra il 28 e il 29 marzo, è andato ... livornopress.it Frascati Scherma: Saioni, Pasqua e Alteri trionfano al campionato regionale Gold AssolutoTre nuovi campioni regionali per il Frascati Scherma. Nello scorso fine settimana, a Veroli (in provincia di Frosinone), si è tenuta la kermesse che assegnava i titoli nel Lazio per la categoria Assol ... romatoday.it