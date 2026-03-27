Teate Scherma | vittorie e sorrisi al campionato regionale under 14

Da today.it 27 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica 22 marzo 2026 si è svolto al Palazzetto dello Sport di Sulmona il campionato regionale under 14 di scherma. La manifestazione ha coinvolto i giovani atleti del circolo Teate scherma, che hanno ottenuto diverse vittorie. La mattinata si è conclusa con numerosi sorrisi tra i partecipanti, che hanno affrontato le gare con impegno e determinazione. La competizione ha visto la presenza di diverse squadre e atleti provenienti dalla regione.

La compagine teatina fa en-plein di medaglie: oro in tutte le categorie in cui partecipa più argenti, bronzi e record di presenze Vittorie e sorrisi al campionato regionale under 14 per il circolo Teate scherma. Una mattinata dedicata alle giovani promesse della scherma abruzzese quella che si è svolta domenica 22 marzo 2026 al Palazzetto dello Sport di Sulmona, in occasione del campionato regionale under 14, che ha visto scendere in pedana i portacolori delle società d'Abruzzo per conquistare l'ambito titolo di campione regionale di categoria.Una giornata che ha decisamente sorriso alla città di Chieti: Teate Scherma, guidata dal Maestro Danilo Falcone, ha conquistato tutti i titoli regionali in palio nella specialità della Spada, registrando l'en plein di podi. 🔗 Leggi su Today.it

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