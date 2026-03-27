Teate Scherma | vittorie e sorrisi al campionato regionale under 14

Domenica 22 marzo 2026 si è svolto al Palazzetto dello Sport di Sulmona il campionato regionale under 14 di scherma. La manifestazione ha coinvolto i giovani atleti del circolo Teate scherma, che hanno ottenuto diverse vittorie. La mattinata si è conclusa con numerosi sorrisi tra i partecipanti, che hanno affrontato le gare con impegno e determinazione. La competizione ha visto la presenza di diverse squadre e atleti provenienti dalla regione.

La compagine teatina fa en-plein di medaglie: oro in tutte le categorie in cui partecipa più argenti, bronzi e record di presenze Vittorie e sorrisi al campionato regionale under 14 per il circolo Teate scherma. Una mattinata dedicata alle giovani promesse della scherma abruzzese quella che si è svolta domenica 22 marzo 2026 al Palazzetto dello Sport di Sulmona, in occasione del campionato regionale under 14, che ha visto scendere in pedana i portacolori delle società d'Abruzzo per conquistare l'ambito titolo di campione regionale di categoria.Una giornata che ha decisamente sorriso alla città di Chieti: Teate Scherma, guidata dal Maestro Danilo Falcone, ha conquistato tutti i titoli regionali in palio nella specialità della Spada, registrando l'en plein di podi. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Teate Scherma: vittorie e sorrisi al campionato regionale under 14 Articoli correlati Il Circolo Teate Scherma di Chieti al Campionato Nazionale Under 23Si accendono i riflettori sui Campionati Italiani Under 23 Frecciarossa 2026 di scherma: sei i titoli in palio, che portano quasi 800 atlete e atleti... La Scherma Frosinone protagonista al campionato italiano a squadre under 14Una giornata da ricordare per la Scherma Frosinone, quella del Campionato Italiano a squadre Under 14 di Caorle. Altri aggiornamenti su Teate Scherma Temi più discussi: Teate Scherma: vittorie e sorrisi al campionato regionale under 14; Scherma Abruzzo, tutti i risultati dei campionati regionali U.14; La d’Annunzio inaugura il nuovo anno accademico nel Teatro Marrucino di Chieti; Chieti tra memoria e identità: Enrico Bucci presenta il saggio Città-camomilla. Scherma, la vittoria della rinascita per Alice Volpi. Bianchi e Favaretto due conferme assoluteLa nottata della scherma italiana si è tinta d'oro in quel di Lima. Un Grand Prix di fioretto davvero trionfale per la squadra azzurra, che ha fatto ... oasport.it Scherma, tre ori europei parlano padovano: i trionfi in Georgia di Greta Collini, Vittoria Fusetti e Tommaso TallaricoPADOVA - L'Europa della scherma parla padovano. Greta Collini, dell'Accademia Comini, conquista a Tiblisi il titolo continentale Under 20 di fioretto al termine di una prova di ... ilgazzettino.it Circolo Teate Scherma A.S.D. Chieti. Ed Sheeran · Shape of You. Il rumore del ferro, il fiato corto e un solo obiettivo: Fino all'ultima stoccata! #scherma #abruzzo #schermaabruzzo #sport #sportreels - facebook.com facebook