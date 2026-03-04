La Scherma Frosinone protagonista al campionato italiano a squadre under 14

La Scherma Frosinone ha partecipato al campionato italiano a squadre Under 14 di Caorle, una giornata che ha visto i giovani atleti sfidarsi in diverse gare. La squadra si è presentata con entusiasmo, affrontando i match con determinazione e mostrando un buon livello di preparazione. La competizione ha coinvolto numerose formazioni provenienti da varie regioni italiane.

Una giornata da ricordare per la Scherma Frosinone, quella del Campionato Italiano a squadre Under 14 di Caorle. Nella categoria Giovanissime, hanno brillato le schermitrici Giulia Colonnelli, Maria Antonietta Pisani ed Emma Biribicchi: per la prima volta impegnate in una gara nazionale a squadre, le piccole atlete si sono posizionate decime, portando in alto i colori gialloblù. Un traguardo importante in una competizione di altissimo livello, ulteriore conferma che il club frusinate si colloca stabilmente tra le eccellenze sportive del territorio. Partendo terze nel ranking nazionale, le tre schermitrici hanno portato in pedana una bella scherma e dimostrato con buon controllo degli assalti, mancando di poco l’ingresso nei primi otto dopo un assalto combattuto contro le avversarie di Pavia. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it Modena al via con 4 squadre nel campionato italianoSta per cominciare un’intensa stagione sportiva per il Paintball Modena, che negli ultimi 12 mesi ha visto un aumento del 70% degli iscritti. Pattinaggio: 28esima su 94 squadre da tutta Italia. Fortitudo protagonista al campionato indoorFortitudo Pattinaggio, cuore e carattere agli Italiani Indoor: 28ª su 94 e lo sguardo già al futuro La Fortitudo Pattinaggio torna dal Campionato... Tutti gli aggiornamenti su Scherma Frosinone. Scherma, il 13 settembre la XV edizione della maratona 'A Fil di Spada'La scherma tornerà protagonista nel cuore della Capitale, con uno degli eventi più suggestivi, inclusivi e internazionali dell'intero panorama promozionale. Sabato 13 settembre 2025, dalle ore 16:00ce ... sportmediaset.mediaset.it 'A Fil di Spada', la scherma protagonista sotto il PantheonUna giornata per celebrare la scherma, una delle eccellenze sportive dello sport italiano. È andata in scena a Roma, a Piazza della Rotonda, la XV edizione di A Fil di Spada - La Maratona di Scherma ... ansa.it