SBC ‘The Very Best EVO’ | ottieni il consumabile per trasformare la tua Ala Destra! La guida alle 3 sfide

Un nuovo consumabile disponibile permette ai giocatori di migliorare la propria ala destra nel gioco, portandola a un livello superiore rispetto alla versione attuale. La guida descrive tre sfide da completare per ottenere questo upgrade. La promozione è rivolta a chi ha già una carta speciale o un’EVO precedente e desidera aggiornare la propria squadra con un’ala destra più forte, raggiungendo così un OVR più elevato.

Questa è l’occasione d’oro per chi ha un’ala destra ferma a 88 OVR (magari una carta speciale o un’Evo precedente) e vuole portarla al livello dei top player attuali. Il boost promesso è “massiccio”, il che fa presagire un salto di qualità netto nelle statistiche chiave. Dettagli e Scadenza. Durata: 7 giorni.. Premio finale: 1x AcademySlotEVO (Consumabile non scambiabile).. Target: Giocatori AD con un OVR massimo di 88.. Le 3 Sfide della SBC. Il costo complessivo si aggira intorno ai 150k – 180k crediti, un prezzo onesto per un potenziamento che potrebbe creare un giocatore unico. Sfida Requisiti Premio Intermedio Rosa 85 Valutazione 85 + 1 TOTW Pacchetto oro Rosa 86 Valutazione 86 Pacc. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com © Imiglioridififa.com - SBC ‘The Very Best EVO’: ottieni il consumabile per trasformare la tua Ala Destra! La guida alle 3 sfide FC 26 SBC: Consumabile Evoluzione Five Star Baller #2Questa non è la solita sfida che ti dà un giocatore, ma una delle più preziose: ti permette di ottenere un “gettone” Evoluzione da applicare a un... FC 26 SBC Ruggeri e la nuova EVO “Fantasista Implacabile” (Clinical Creator)Per celebrare la prestazione di Harry Kane nel Klassiker 2023, arriva un’Evo “allenamento intensivo” disponibile solo tramite App.