FC 26 SBC Ruggeri e la nuova EVO Fantasista Implacabile Clinical Creator

FC 26 SBC Ruggeri presenta la nuova EVO “Fantasista Implacabile”, un’edizione speciale creata dal Clinical Creator. Questa versione è stata sviluppata per rendere omaggio alla performance di Harry Kane nel Klassiker 2023. L’Evo sarà accessibile esclusivamente tramite l’app dedicata e rappresenta un aggiornamento pensato per migliorare le capacità di gioco. La disponibilità è limitata nel tempo e richiede il download dell’app.

Per celebrare la prestazione di Harry Kane nel Klassiker 2023, arriva un'Evo "allenamento intensivo" disponibile solo tramite App. Con soli 90 minuti di gioco, potrete trasformare un attaccante argento in un top player. Costo: 60.000 crediti o 500 FC Points.. Requisiti chiave: OVR max 87, Posizione ATT, Non raro (Tour mondiale fuoricl. argento), Velocità max 86, Mosse abilità max 3.. Miglioramenti Straordinari. Questa EVO è un vero "boost" totale per le statistiche offensive: Upgrade OVR: +15 (fino a un massimo di 89).. Piede Debole: +4 stelle.. PlayStyles+: Aggiunge Tiro a giro e Passaggio incisivo.. Statistiche: Incrementi massicci in Finalizzazione (+25), Potenza tiro (+25) e Forza (+55).