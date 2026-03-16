FC 26 SBC | Consumabile Evoluzione Five Star Baller #2

È stato annunciato il nuovo consumabile FC 26 SBC: Evoluzione Five Star Baller #2. Si tratta di un gettone speciale che permette di migliorare un giocatore a propria scelta, rispettando determinati requisiti, portandolo a raggiungere le cinque stelle sia nelle skill che nel piede debole. Questa opportunità non è una semplice sfida, ma un elemento chiave per potenziare i propri calciatori.

Questa non è la solita sfida che ti dà un giocatore, ma una delle più preziose: ti permette di ottenere un “gettone” Evoluzione da applicare a un giocatore a tua scelta (che rispetti i requisiti) per portarlo nell’olimpo delle 5 stelle Skill e 5 stelle Piede debole. Dettagli e Utilità. Premio: 1x Consumabile “AcademySlotEVO” (Five Star Baller).. Effetto: Potenzia un giocatore (max 88 OVR ) portando le sue Mosse Abilità e il suo Piede debole a 5 5.. Scadenza: 21 giorni circa.. Ripetibile: No.. I Requisiti delle 2 Sfide. Il costo è decisamente contenuto per il valore che offre, specialmente se hai un giocatore “del cuore” o una carta speciale che pecca solo nel piede debole. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com © Imiglioridififa.com - FC 26 SBC: Consumabile Evoluzione Five Star Baller #2 Articoli correlati FC 26 SBC Evoluzione: Five Star Baller – La chiave per sbloccare il talentoA differenza delle altre sfide viste finora, questa non ti regala un giocatore specifico, ma un “Gettone Evoluzione” (Academy Slot EVO). FC 26 SBC Star Performance: FK Bodø/Glimt – Il blocco norvegeseQuesta è una sfida molto particolare: un’unica SBC che ti permette di riscattare un “pacchetto completo” di tre giocatori della stessa squadra. Tutto quello che riguarda Consumabile Evoluzione Five FC 26 SBC Evoluzione: Five Star Baller – La chiave per sbloccare il talentoA differenza delle altre sfide viste finora, questa non ti regala un giocatore specifico, ma un Gettone Evoluzione (Academy Slot EVO). Completando queste ... imiglioridififa.com FC 25 SBC FLASH: 5 Star Skill Move EVO – Guadagna 5 Stelle Mosse Abilità!È disponibile una SBC flash a tempo limitato (6 giorni) che sblocca un Consumabile Evoluzione estremamente prezioso, garantendo a un giocatore idoneo l’upgrade cruciale a 5 Stelle Mosse Abilità. imiglioridififa.com