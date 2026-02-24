de laurentiis ha scritto piccato a gravina non per tutelare il napoli ma per trovare una soluzione sul tema arbitrale

Aurelio De Laurentiis ha scritto una lettera a Gravina per esprimere il suo disappunto riguardo alle decisioni arbitrali durante la partita Atalanta-Napoli. La causa principale sta nelle scelte dell’arbitro, che hanno influenzato il risultato. Il presidente ha deciso di intervenire di persona, cercando di trovare una soluzione concreta per evitare future controversie. La sua attenzione si concentra sulla riforma delle valutazioni arbitrali e sulla trasparenza.

Il presidente Aurelio De Laurentiis ha tenuto un profilo basso pubblicamente dopo quanto accaduto in Atalanta- Napoli, ma in privato ha mostrato tutto il suo disappunto a chi di dovere. Come riporta la Gazzetta dello Sport la posizione del presidente non è stata per tutelare il Napoli, ma l’intero sistema del calcio italiano. “L’attualità racconta di un De Laurentiis molto infastidito, che avrebbe mandato un messaggio piuttosto piccato al numero uno della Federcalcio. Non per tutelare il Napoli, come ha sottolineato anche Manna nel post-partita infuocato di Bergamo. Ma per invitare Gravina a trovare velocemente una soluzione sul tema arbitrale. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

De Laurentiis ha chiamato Gravina dopo Atalanta-NapoliDe Laurentiis ha contattato Gravina dopo il match Atalanta-Napoli, segnato da una decisione arbitrale contestata che ha influenzato il risultato finale.

Arbitri, la rabbia del Napoli: De Laurentiis scrive a Gravina, i dettagliIl presidente del Napoli ha scritto a Gravina dopo una decisione arbitrale che ha causato proteste tra i tifosi.

De Laurentiis e la vecchia battaglia contro FIFA e federazioni #napoli #delaurentiis #fifa #uefa

