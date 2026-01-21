Crans-Montana Jacques Moretti ai magistrati | Non ho colpe | sulla sicurezza ho fatto tutto quello che dovevo Anche noi siamo vittime

Jacques Moretti, proprietario del locale Le Constellation a Crans-Montana, ha sostenuto di aver fatto tutto il possibile per garantire la sicurezza e di non avere colpe nell’incendio avvenuto durante la notte di Capodanno. Dopo un lungo interrogatorio, ha dichiarato di essere anch’egli vittima dell’accaduto, senza assumersi responsabilità. La vicenda resta al centro delle indagini delle autorità, che cercano di chiarire le cause dell’incendio.

Davanti a giudici e avvocati, Jacques Moretti ha ribadito più volte: «Non ho colpe, sulla sicurezza ho fatto tutto quello che dovevo fare», sostenendo che nulla, secondo lui, lasciava presagire un disastro di quelle dimensioni. «Non potevo immaginare quello che è successo, tutti i controlli fatti erano andati bene», ha spiegato, riferendosi alle ispezioni comunali che negli anni avevano dato esito positivo, con prescrizioni definite «marginali». Il titolare de Le Constellation ribadisce di essersi attenuto al rispetto del quadro normativo e delle indicazioni ricevute. Il 47enne ha preso le distanze dalle pratiche contestate all’interno del locale. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

“Siamo vittime anche noi. Non ho colpe, sulla sicurezza ho fatto tutto quello che dovevo fare”, lo scaricabarile dei Moretti per la strage del ConstellationDurante un lungo interrogatorio, i membri dei Moretti si sono difesi affermando di aver rispettato tutte le norme di sicurezza, respingendo ogni responsabilità per la tragedia del Constellation.

Crans-Montana, l’interrogatorio di Jacques Moretti: “Controlli erano ok, anche noi siamo vittime”Jacques Moretti è stato interrogato per quasi dieci ore riguardo all’incendio del 'Constellation' a Crans-Montana.

