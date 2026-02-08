Paura per Vonn caduta rovinosa e grave infortunio in discesa Milano Cortina

Lindsey Vonn si è fatta male durante la discesa libera femminile alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. La campionessa americana è caduta in modo violento, e le sue condizioni sono apparse serie. I soccorsi sono intervenuti subito, e ora si attendono aggiornamenti sulle sue condizioni.

(Adnkronos) – Paura per Lindsey Vonn, protagonista di una rovinosa caduta nella discesa libera femminile alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 oggi domenica 8 febbraio. La 41enne statunitense ha perso l'equilibrio nella prima fase della gara ed è caduta malamente, riportando con ogni probabilità un gravissimo infortunio. Vonn, scesa con il pettorale numero 13, dopo circa

