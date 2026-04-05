Dopo la sconfitta contro l’Inter a San Siro, il capitano della Roma ha parlato in modo diretto, rifiutando di attribuire colpe specifiche ai singoli e chiedendo di reagire senza cercare scuse. La squadra ha affrontato la partita con determinazione, ma ha subito un risultato che ha messo in discussione le sue ambizioni. Pellegrini ha invitato a rialzarsi e a guardare avanti, senza perdere di vista l’obiettivo di migliorare.

Lorenzo Pellegrini non cerca alibi nel post-partita di San Siro, analizzando con lucidità il crollo della Roma sotto i colpi dell’ Inter. Il capitano giallorosso, autore della rete del definitivo 5-2, ha individuato nella gestione degli episodi la chiave della disfatta: «Siamo rientrati dagli spogliatoi e abbiamo incassato immediatamente il terzo gol. Non è facile reagire a simili colpi quando senti di avere il controllo del match, come accaduto nel primo tempo», ha dichiarato il numero 10 ai microfoni di DAZN. Secondo il centrocampista, l’efficacia dell’undici di Chivu ha neutralizzato una Roma che, fino al duplice fischio, percepiva la possibilità concreta di ribaltare l’inerzia della sfida. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma, Pellegrini suona la carica: “Non è colpa di Gatti, rialziamo la testa”

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