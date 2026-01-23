Dopo la vittoria in Europa contro lo Stoccarda, Lorenzo Pellegrini guarda già al prossimo impegno in campionato. Con un messaggio diretto ai tifosi, il capitano della Roma sottolinea l’importanza di concentrarsi sulla sfida contro il Milan, mantenendo alta la concentrazione e il focus sulla stagione. Un atteggiamento di serena determinazione che indica come la squadra sia già proiettata verso il futuro, senza perdere di vista gli obiettivi immediati.

Messaggio chiaro, sguardo già avanti. All’indomani del successo europeo contro lo Stoccarda, Lorenzo Pellegrini ha acceso l’attesa per il prossimo appuntamento in campionato. Il capitano della Roma ha affidato a una storia su Instagram il suo pensiero in vista della sfida di domenica 25 gennaio all’Olimpico contro il Milan. “Determinazione. Sacrificio. E tanta fame. Ora testa a domenica: ci aspetta un’altra battaglia.”, il messaggio pubblicato dal numero 7 giallorosso. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Lorenzo Pellegrini (@lorepelle7) L'articolo proviene da SololaRoma. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Pellegrini carica la Roma: “Ora testa al Milan”

Roma, futuro Pellegrini: segnali di conferma ma occhio al Milan

Pellegrini al bivio: la Roma riapre, il Milan osserva per il 2026

11' - Prima occasione della Roma: Pellegrini carica il destro ma non riesce a inquadrare bene la porta granata con l'esterno. Il pallone finisce fuori di lato x.com

