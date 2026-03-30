Inter Roma Gasperini perde un titolarissimo | salterà il big match di Pasqua!

Gian Piero Gasperini dovrà fare a meno di uno dei suoi giocatori più utilizzati in vista della partita di Pasqua tra Inter e Roma. La squadra ha comunicato che un titolare non sarà disponibile per l'incontro, che rappresenta una delle sfide più importanti della stagione. La notizia è stata diffusa ufficialmente prima del match, che si giocherà nel fine settimana pasquale.

Inter News 24 Inter Roma, arrivano brutte notizie per Gian Piero Gasperini, un titolarissimo salterà la super sfida di Pasqua. Tra pochi giorni ripartirà la Serie A, nel prossimo fine settimana è in programma Inter-Roma. Il big match si giocherà allo Stadio San Siro domenica 5 aprile (giorno di Pasqua) ore 20:45. In questo senso arrivano brutte notizie sul fronte giallorosso. Mister Gian Piero Gasperini non avrà a disposizione un titolarissimo come Wesley. Esterno che può giocare sia a destra che a sinistra, tra i migliori della Roma in stagione, che si è fermato con la Nazionale brasiliana durante un’amichevole. Gli esami hanno evidenziato la lesione muscolo tendinea del bicipite femorale destro. 🔗 Leggi su Internews24.com

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