Juve l’anno zero è un incubo | i numeri da record negativo evocano lo spettro di Delneri

La Juve registra un calo di risultati e numeri negativi, causato da una serie di scelte discutibili e da un cambio di stile che ha diviso i tifosi. Le recenti sconfitte e le performance deludenti hanno alimentato il malumore tra i sostenitori, mentre la nuova maglia con righe orizzontali ha suscitato polemiche. La squadra cerca di rialzarsi, ma le difficoltà si accumulano di settimana in settimana. La prossima partita potrebbe fornire segnali importanti.

Per i puristi dell'estetica calcistica e gli amanti del "buon gusto", il presagio del disastro era già inciso nelle trame di una quarta maglia rivoluzionaria che, con le sue righe orizzontali in stile Celtic, sembra aver ucciso la tradizione cromatica del club. Ma oltre l'aspetto formale, la realtà del campo restituisce l'immagine di una Juventus in crisi d'identità, capace di trasformare il match contro il Como nel prolungamento dell'incubo vissuto a Istanbul. Dopo un avvio che lasciava presagire una crescita costante, la compagine di Luciano Spalletti è incappata in una striscia da incubo: quattro sconfitte e un pareggio nelle ultime cinque uscite, con l'aggravante di un'emorragia difensiva da quindici gol subiti.