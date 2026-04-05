Nella giornata di oggi, i risultati della Serie A 202526 hanno visto la vittoria di Bologna e Torino nelle rispettive partite. La redazione di JuventusNews24 ha aggiornato in tempo reale gli incontri del campionato, con un focus anche sul percorso della Juventus e sui risultati delle altre squadre in campo. Partite intense e punti importanti per le squadre coinvolte.

Risultati Serie A 202526 LIVE: gli aggiornamenti sui match del campionato italiano e il percorso della Juve. La nuova stagione è finalmente iniziata e il cuore dei tifosi torna a battere più forte: la Serie A 202526 promette spettacolo, colpi di scena e sfide da brividi in ogni giornata. Dallo scudetto alla lotta salvezza, passando per le battaglie europee, ogni weekend diventerà un appuntamento imperdibile per chi ama il calcio italiano. Tra sorprese, gol e partite mozzafiato, la Serie A accende i riflettori e i tifosi sono pronti a sostenere la propria squadra, sognando un campionato ricco di emozioni fino all’ultima giornata. Di seguito tutti gli aggiornamenti sul campionato italiano e sul percorso della Juve. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Risultati Serie A 2025/26 LIVE: vincono Bologna e Torino

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