Risultati Serie A 2025 26 LIVE | ora in campo Torino e Bologna

Il Torino e il Bologna sono scesi in campo questa sera per la prima giornata della Serie A 202526, dopo che la partita è stata posticipata a causa delle recenti tensioni tra le tifoserie. Le due squadre vogliono iniziare bene il campionato e dimostrare subito il loro valore. Torino cerca di conquistare i primi punti davanti ai propri tifosi, mentre il Bologna punta a portare a casa un risultato positivo in trasferta. La partita si gioca in un clima di grande attesa, con molti appassionati che seguono gli sviluppi in diretta.

Risultati Serie A 202526 LIVE: gli aggiornamenti sui match del campionato italiano e il percorso della Juve. La nuova stagione è finalmente iniziata e il cuore dei tifosi torna a battere più forte: la Serie A 202526 promette spettacolo, colpi di scena e sfide da brividi in ogni giornata. Dallo scudetto alla lotta salvezza, passando per le battaglie europee, ogni weekend diventerà un appuntamento imperdibile per chi ama il calcio italiano. Tra sorprese, gol e partite mozzafiato, la Serie A accende i riflettori e i tifosi sono pronti a sostenere la propria squadra, sognando un campionato ricco di emozioni fino all'ultima giornata.

Segui in tempo reale i risultati della Serie A 202526, con aggiornamenti su Atalanta-Parma e Genoa-Bologna.

Super DE KETELAERE, vola la DEA: Atalanta-Lecce 4-1 | Serie A Enilive | DAZN Highlights

