risultati la liga bundesliga ligue 1 e serie a highlights tra cui inter roma monaco marsiglia

Domenica si sono giocate partite di calcio in quattro campionati europei: La Liga in Spagna, Bundesliga in Germania, Ligue 1 in Francia e la Serie A in Italia. In Bundesliga si sono registrati due pareggi, mentre in Ligue 1 sono stati quattro i risultati di parità. Tra gli incontri più attesi ci sono stati il match tra Inter e Roma e quello tra Monaco e Marsiglia.

2026-04-05 23:07:00 Ecco quanto riportato poco fa: Domenica si sono disputate partite in Spagna, Germania, Francia e Italia, inclusi due pareggi in Bundesliga e quattro in Ligue 1. Getafe e Celta Vigo sono state le prime vittorie in Spagna, con i gol nel primo tempo che hanno regalato al Bologna la vittoria in trasferta in Italia. L’Alaves ha ospitato l’Osasuna, il Marsiglia ha fatto visita al Monaco e l’Inter capolista della Serie A è stata in casa contro la Roma nelle partite successive. 101GreatGoals.com dà un’occhiata ai risultati delle quattro divisioni, inclusi marcatori e classifiche. Sommario 1 Risultati La Liga: Getafe vs Athletic Club, Valencia vs Celta Vigo, Oviedo vs Siviglia, Alaves vs Osasuna. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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